شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: فريق الإنعاش يجهز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مغربية، إن فريق الإنعاش يقوم بتجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة، وفقا لخبر عاجل بته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وأضافت المصادر المغربية: فريق طبي يقوم بمعاينة الطفل ريان وتوفير الإسعافات الأولية داخل البئر قبيل إخراجه.

وفى وقت سابق تحدث الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حادث الطفل المغربى ريان، قائلا: تعلمنا أن نفوض الأمر لله، وننتظر عطاياه برضا وتسليم، وهذا يعد درس للامة العربية كلها أن تتعلم من خلاله التفويض، وأن ذلك الحادث أكبر دليل على إن الأمة العربية من المغرب العربى إلى الخليج أمة واحدة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم السبت، والمذاع على فضائية dmc: أن كل إنسان فينا سيجد نفسه فى أسماء الله الحسنى، كما سيجد الإنسان نفسه فى الأنبياء الذين ذكروا فى القرآن، كما سيجد نفسه فى سور القرآن ذاته، حيث أن كل سورة من سور القرآن تمس شغاف قلبك لأنك تجدا تتحدث مع حياتك وروحك ومراحل عمرك.

وأوضح الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: أن الله سبحانه وتعالى يقول "لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون" والمعنى الشامل لتلك الآية أن ذكرنا موجود فى القرآن الكريم، فيجب على كل واحد فينا أن يسمع الآية ليطبقها على روحه، حتى يرى من هو من الشخصيات الموجودة فى الآية، واجعلها مرآة لك ترى فيها نفسك.