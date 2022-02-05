شكرا لقرائتكم خبر عن في منصة واحدة.. توجه حكومي لدمج تطبيقي «توكلنا وأبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعتزم الحكومة دمج تطبيقي «أبشر وتوكلنا» في منصة واحدة، حيث يستطيع المواطن والمقيم إجراء جميع الخدمات الحكومية من خلال المنصة المدمجة. وبحسب ما ذكرته قناة العربية عن مصادر فإن المنصة ستقدم خدماتها للمستفيدين- مواطنين ومقيمين- من إجراء المعاملات الخاصة بهم وتنفيذها داخل تطبيق واحد يربط بين جميع القطاعات الحكومية. ونوهت أن ذلك سيكون بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارة الداخلية وهيئة الحكومة الرقمية.

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