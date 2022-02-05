شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يكشفون ما تأكله عندما تشعر بالجوع قبل النوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لطالما سمعنا أن تناول الطعام قبل النوم يرتبط بزيادة الوزن، إلا أن هذه (لحسن الحظ) خرافة في الغالب. ومع ذلك، فإن ما تختار تناوله قبل النوم يمكن أن يؤثر على وزنك بمرور الوقت، إلى جانب قدرتك على النوم بشكل سليم.

فيما يلي أهم اختيارات الخبراء لما يمكن أن تأكله قبل النوم عند الشعور بالجوع، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية:

الجوز

وفقًا لأخصائية التغذية تريسي لوكوود بيكرمان، فإن قرقرة المعدة في الليل هي طريقة جسمك لإخبارك أنه يتوق إلى المزيد من السعرات الحرارية والمواد الغذائية. لذلك يجب أن تهدف إلى تناول الأطعمة التي تمنحك أكبر قدر من القيمة الغذائية، وهذا ما يجعل الجوز خيارًا ممتازًا.

وقالت بيكرمان "الخصائص الغذائية للجوز وفيرة، فهو غني بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب والبروتينات والدهون الصحية للقلب مثل أوميغا 3 النباتية. ونظرًا لأن الجوز يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، فقد وجدت الأبحاث أن تناول الجوز يمكن أن يساعد في درء مرض السكري من النوع 2 وعوامل الخطر الأخرى المرتبطة بأمراض القلب".

الموز

إلى جانب كونه لذيذًا، يمكن أن يساعدك الموز في الواقع على النوم. وقالت بيكرمان "يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو مرخٍ طبيعي للعضلات، ويساعد على النوم الجيد ليلاً، ويحتوي أيضًا على التربتوفان منخفض المستوى، والذي لا يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يمكن أن يساعد في نوم هانئ ليلاً".

شيء واحد يجب ملاحظته هو أن الموز يحتوي على كمية من السكر، بحوالي 15 جرامًا لكل موزة. وفي حين أن الكثير من السكر يمكن أن يعطل النوم، فإن السكر الموجود في الموز طبيعي وسيكون له تأثير أقل على نسبة السكر في الدم من السكريات المكررة. والموز له فوائد أخرى كافية لجعله وجبة خفيفة مفيدة قبل النوم - ومن غير المرجح أن تعطل نومك.

المكسرات المغطاة بالشوكولاتة

تقول بيكرمان "يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة والمكسرات للتغلب على الجوع قبل النوم، وذلك بفضل البروتين المثبت للدم والدهون الصحية القادمة من المكسرات. والشوكولاتة الداكنة توفر الكمية المناسبة من الحلويات أيضًا".

أحد التحذيرات هنا هو أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة الكافيين، وإذا كنت تتناول حفنة من المكسرات المغطاة بالشوكولاتة الداكنة، فمن غير المرجح أن تستهلك كمية كبيرة من الكافيين، لكن الكافيين يؤثر علينا جميعًا بشكل مختلف - لذلك إذا كنت تعلم أن نومك يتأثر عندما تستهلك حتى أصغر كمية، فقد يكون من المناسب تجنب الشوكولاتة.

الزبادي اليوناني باللوز والتوت

إذا كنت على استعداد لبذل بعض الجهد (ونعني بذلك خلط عدد قليل من الأطعمة معًا)، توصي أخصائية التغذية آبي فيشل بالزبادي اليوناني مع اللوز والتوت، وقالت "هذا خيار رائع لأنه يحتوي على توازن في البروتينات والكربوهيدرات والدهون". الكربوهيدرات موجودة في التوت (واللبن)، والبروتينات في الزبادي، والدهون في اللوز.

إن تناول شيء قائم على الكربوهيدرات، وشيء قائم على البروتين، وشيء قائم على الدهون قبل النوم يساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.

كعكة الأرز مع زبدة الفول السوداني

تقول فيشل إن هذه وجبة خفيفة أخرى رائعة قبل النوم، لأن زبدة الفول السوداني تحتوي على البروتينات والدهون، وكعكة الأرز تحتوي على الكربوهيدرات. وكما ذكرنا سابقًا، هذا الثلاثي رائع للحفاظ على توازن السكر في الدم طوال الليل.