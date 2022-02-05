شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من وزارة التعليم بشأن طلاب المرحلة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، بيانًا بشأن تنفيذ 18 مهمة رئيسية لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

وقالت الوزارة في بيانها: الخليج 365 إدارات التعليم في المناطق والمحافظات متابعة تنفيذ 18 مهمة رئيسة لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك على مستوى إدارات التعليم، ومكاتب التعليم، والمدارس، والمعلمين والمعلمات، بما يسهم في تجويد المخرجات التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم بالإشراف على تنفيذ البرنامج -الذي تم تطبيقه مع بداية العودة الحضورية للطلبة في المدارس الابتدائية- بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة كافة عمليات التنفيذ والتقويم التي يقوم فيها المعلم؛ باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم الطلبة على المهارات الأساسية وتقديم التغذية الراجعة لهم، والتعرّف على الفروق الفردية من خلال إجراء الاختبارات التشخيصية والتكوينية واختبارات قياس تحسن المستوى، وكذلك تصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، المتوسط، فوق المتوسط)، وإعـداد ملف منجز لكل طالب، إضافة إلى تطبيق الخطة العلاجية الواردة من مكتب التعليم، وتفعيل الأنشطة الإثرائية.

ويتابع مديرو ومديرات المدارس تنفيـذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية من خلال لجنة التحصيل الدراسـي، التي تشرف على تنفيذ المعلمين لأدوارهم في البرنامج، ومتابعة ملفات إنجازات الطلبة، وإطلاع أولياء الأمور على نتائج أبنائهم وإشراكهم في المعالجة، إلى جانب تحفيز الطالب والمعلم المتميز، ودعم الأقل أداءً منهم، والرفع بتقارير دورية وختامية لمكتب التعليم.

ويرتكز دور مكاتب التعليم وأقسام الإشراف التربوي في تنفيذ البرنامج على بناء الخطط العلاجية والاختبارات التكوينية ومتابعة تحليل نتائجها، ومتابعة تنفيذ الاختبارات التشخيصية وتصنيف الطلبة وتحليل نتائجها، إضافة إلى متابعة مشرفة ومشرفات التخصصات المحددة لتطبيق المعلمين الخطة العلاجية وتفعيل الأنشطة الإثرائية من خلال الزيارات الصفية، ومتابعة تنفيذ اختبارات قياس تحسّن مستويات الطلبة وملفات إنجازهم، وكذلك تصنيف المدارس إلى مستويات، وتحفيز المدارس ذات الأداء المرتفع منها، ودعم ذات الأداء المنخفض، مع الرفع بتقارير دورية وختامية لإدارة التعليم.

ويعتمد دور إدارة التعليم في برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية على تشكيل لجان لبناء الاختبارات التشخيصية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة تحليل وتصنيف نتائج الطلبة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الخطـط العلاجية وتقديم التغذية الراجعة لمكاتب التعليم، وتصنيف مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، وتحفيز ذات الأداء المرتفع منها، ودعم ذات الأداء المنخفض، إضافة إلى رفع تقارير دورية وختامية في نهاية البرنامج لوكالة التعليم العام ممثلةً في الإدارة العامة للإشراف التربوي.