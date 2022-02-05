شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الأربعاء.. تعميم هام للمواطنين المسافرين إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، تنبيهًا هاماً للمواطنين بشأن تقديم نتيجة سلبية لفحص “PCR”. وقالت السفارة عبر حسابها على موقع “تويتر” :” تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة”. وأوضحت أنه يستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية.

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