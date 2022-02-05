شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح تطبيقًا لذوي الإعاقة للتواصل معها بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للجوازات، عن تطبيق “الجوازات في خدمتكم”، لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، للتواصل معها بلغة الإشارة.

وأكدت “الجوازات” أنه يمكن لجميع ذوي الإعاقة التواصل من خلال هذا التطبيق، في جميع إدارات جوازات المناطق في المملكة.

وكتبت حساب “الجوازات” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بإمكان مراجعي الجوازات من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع التواصل بلغة الإشارة في جميع إدارات جوازات المناطق في المملكة وذلك عبر تطبيق إشارة”.