شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 3013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتي توزعت على مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة في بيان لها على حسابها في تويتر أنه تم تسجيل 4824 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 662,819 حالة تعافي.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8953 حالة وفاة.