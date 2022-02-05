"الصحة العالمية" تؤكد أن متحور فرعي لأوميكرون ينتشر في أنحاء أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد متحور فرعي من متحور أوميكرون لفيروس كورونا، المعروف باسم "بي أيه 2." في أنحاء أفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيكسي جوميدي مويليتسي عالمة الفيروسات بمنظمة الصحة العالمية الخميس في مؤتمر عبر الهاتف قولها، إنه حتى الآن تم العثور على السلالة في السنغال بغرب أفريقيا، وكينيا في الشرق ومالاوي وبوتسوانا وجنوب أفريقيا في جنوب القارة.

وقالت: "نحن قلقون بعض الشىء من أن يكون فات علينا رصد بعض من (متحور بي أيه2.) هذا في بعض العينات التي قمنا بفحصها من قبل".

ويثير المتحور الفرعي "بي أيه2." قلقاً لدى العلماء حيث تظهر دراسات أنه يبدو أنه أكثر عدوى من سلالة أوميكرون الأصلية، التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر (تشرين الثاني).