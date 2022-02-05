هكذا يتم معالجة التعرق المفرط بالبوتوكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تستخدم حقن البوتوكس لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية والتجميلية، وتعتبر حقن البوتوكس علاجًا جديدًا نسبيًا للتعرق المفرط.



وقد يكون العلاج بالبوتوكس، الحل الآخير إذا استمرت مشكلة التعرق المفرط رغم استخدام مضادات التعرق العلاجية. تمت الموافقة على البوتوكس من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للأفراد الذين يتعرقون بشكل مفرط من الإبط.

يعمل البوتوكس عن طريق سد الأعصاب المسؤولة عن تنشيط الغدد العرقية. عندما تتلقى حقن البوتوكس مباشرة في المنطقة التي تتعرق، فإن أعصابك المفرطة النشاط تكون مشلولة بشكل أساسي. عندما لا تستطيع أعصابك إرسال إشارات إلى الغدد العرقية، فإنك لا تتعرق.

يمكنك استخدام البوتوكس في مناطق الجسم المعرضة للتعرق المفرط مثل اليدين والقدمين والظهر والصدر وتحت الثديين والأربية والرأس والوجه والأنف.

تميل علاجات البوتوكس في اليدين أو القدمين إلى أن تكون أقل فعالية ومن المحتمل أن تتسبب في آثار جانبية. يمكن أن يكون الإجراء أيضًا أكثر إيلامًا في هذه المناطق.

بينما يمكنك العودة إلى العمل والأنشطة العادية فورًا بعد الإجراء، يُنصح بعدم الاستلقاء لمدة أربع ساعات بعد العملية أو ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد الإجراء. سوف يستغرق الأمر ما بين يومين وسبعة أيام حتى تتوقف عن التعرق في المنطقة المعالجة، وما يصل إلى أسبوعين للجفاف التام.

المخاطر والآثار الجانبية

ألم أو كدمات في موقع الحقن

صداع الرأس

أعراض شبيهة باعراض الإنفلونزا

تدلي الجفن، عند حقن الوجه

جفاف العين أو تمزقها، عند حقن الوجه