في أبريل.. إطلاق آي فون SE3 بسعر رخيص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عند الحديث عن تاريخ إصدار آي فون SE 3، هناك شيء واحد يجب توضيحه مقدمًا: لا أحد، ربما باستثناء تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، يمكنه تحديد موعد إصدار هذا الهاتف بشكل مؤكد.



وعلى الرغم من ذلك فإن الشائعات تقول إن هاتف آي فون SE 3 من المتوقع أن يكون أول هاتف ذكي من أبل جاهز لشبكات الجيل الخامس بتكلفة رخيصة لا تتجاوز 400 دولار.

في الوقت الحالي، أرخص طراز 5G تبيعه شركة أبل هو، آي فون 12 ميني تم طرحه في 2020. في المقابل، من المتوقع أن يقدم، آي فون SE 3 نفس مجموعة شرائح A15 التي تدعم تشكيلة آي فون 13 ، ولكن مقابل سعر أقل.

وتقول الإشاعة الحالية، إن الموعد المتوقع لإطلاق جهاز آي فون SE 3 هو أبريل (نيسان) القادم.

وفي معرض الحديث عن أجهزة آي فون، أورد موقع "تومز غايد" حيلة لزيادة حجم صوت آير بودز في آي فون.

لحسن الحظ، هناك تعديل مخفي في تطبيق إعدادات iOS يتيح لك زيادة حجم الصوت في سماعات إير بودز.

كيفية زيادة حجم الموسيقى على جهاز آي فون

1. افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر على "إمكانية الوصول".

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Audio / Visual.

3. انقر على "تجهيزات سماعة الرأس" ثم بدّل مفتاح التبديل إلى وضع التشغيل.

4. سترى الآن مجموعة من الخيارات. انقر على "النطاق الصوتي" وقم بتبديل شريط التمرير الموجود أسفله إلى "قوي".