شركة مايكروسوفت تطلق أجهزة سيرفس جديدة لتمكين بيئة العمل الهجينة في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مايكروسوفت توفير كل من جهاز ''Surface Laptop Studio'' وجهاز ''Surface Pro 8'' المخصصين لاستخدامات بيئة الأعمال عبر مختلف القطاعات في الإمارات. وجاءت التصاميم الجديدة لمنتجات ''Surface'' لتواكب أحدث المتطلبات التي تحتاجها القوى العاملة في بيئة العمل الهجينة، حيث ركزت على تعزيز الإنتاجية والابتكار وإتاحة الوصول إلى أفضل الأدوات التي تتماشى مع جميع أطياف المجتمع.



وأوضحت لورا ماكدونالد رئيسة مجموعة أعمال سيرفس وشؤون بيئة العمل الحديثة لدى مايكروسوفت الإمارات أن ظروف العمل اليوم تغيرت بشكل جذري بعد التحديات التي اضطرت أن تواجهها على مدى العامين الماضيين، ومن هذا المنطلق أكدت لورا على التزامهم بتوفير كل أدوات المرونة اللازمة التي تحتاجها القوى العاملة خلال هذا التحول الصعب، مشيرةً إلى أن ابتكارات مايكروسوفت والتكنولوجيا المتاحة في أجهزة ''Surface'' الجديدة ستمكن بيئة العمل الهجينة من مواكبة التغييرات المتسارعة في العصر الحديث، وكذلك تعزيز تجربة العمل بأكملها لنقل الإنتاجية إلى المستوى التالي.

وفي إطار خطط الشركة الداعمة للاستدامة، أطلقت مايكروسوفت ''Ocean Plastic Mouse'' وهو ماوس من بلاستيك المحيطات المُعاد تدويره من النفايات البلاستيكية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في الحصول على أجهزة وحزم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول 2030، فإن الماوس الجديد مصنوع من 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره. كما أن صندوق التغليف الخاص بالماوس يمكن إعادة تدوير عبوته بنسبة 100 %، فهو صديق للبيئة ومصنوع بدون مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط.

وسيغير جهاز Surface Laptop Studio الطريقة التي يعمل بها المستخدمون، حيث يتسم الجهاز بكونه أقوى كمبيوتر محمول والأكثر مرونة بين أجهزة ''Surface'' حتى الآن، وقد تم تصميمه لتعزيز مستوى الأداء وإنجاز المهام مع توفير أعلى قدرة حصانية للرسومات مقارنة بأي كمبيوتر محمول من نوع ''Surface''، وذلك بفضل وحدة معالجة رسومات نفيدياNVIDIA RTX A2000«. كما يمكنك القيام بمهام متعددة بسهولة أكبر والتعامل مع سلسلة تدفقات سير العمل الثقيلة من خلال معالجات انتل كور من الجيل الـ11 في حين توفر 4 منافذ للحصول على أفضل أجهزة إنتاجية. كما يتيح الجهاز الاستمتاع بالرسم والكتابة عبر القلم الإلكتروني»Surface Slim Pen 2" بحيث يحاكي التجربة الواقعية كما لو كنت تكتب فعلياً على الورق من خلال شاشة لمس تعمل بدقة 14.4 بوصة.

ويتميز ''Surface Pro 8'' الجديد كلياً بتصميم جمالي مع قوة الأداء حيث يمتاز الجهاز بوزن خفيف جداً ويجمع بين إمكانيات جهازين في جهاز واحد، وهو أيضاً مزود بمعالجات الجيل الحادي عشر من انتل كور للتعامل مع عمليات العمل المكثفة، وهذا يعني أن الجهاز بمقدوره التعامل مع مختلف الاستخدامات المتنوعة في نفس الوقت، كما يقدم الجهاز تجربة مميزة للاستمتاع بالكتابة المميزة والقدرة على عرض شاشات متعددة في وقت واحد، فضلاً عن قابلية التوقيع على العقود من خلال استخدام قلم ''Slim Pen 2''. ويمكن لفرق الأعمال امتلاك أعلى مستويات الإنتاجية والبقاء على اتصال عن طريق الاستفادة من اتصالات عالية الدقة بدءاً من ''Wi-Fi 6'' وصولاً إلى شبكة ''LTE''، مما يسمح بمشاركة البيانات بشكل فوري وتناسقها في العمل مع بقية أدوات الإنتاجية القائمة على الحوسبة السحابية.