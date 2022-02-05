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واشنطن تثمن مساهمات جيبوتي لإرساء السلام الأمن في القرن الأفريقي

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القاهرة - سامية سيد - ثمنت الولايات المتحدة مساهمات جيبوتي العديدة في إرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي. جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الجيبوتي محمود علي يوسف.


وأطلق الوزيران، بحسب البيان، مشاورات سياسية في إطار المنتدى الثنائي القومي للولايات المتحدة وجيبوتي لعام 2022 الجاري.


ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية الشراكة بين البلدين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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