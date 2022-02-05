شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تثمن مساهمات جيبوتي لإرساء السلام الأمن في القرن الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الولايات المتحدة مساهمات جيبوتي العديدة في إرساء السلام وتحقيق الأمن في القرن الأفريقي. جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الجيبوتي محمود علي يوسف.



وأطلق الوزيران، بحسب البيان، مشاورات سياسية في إطار المنتدى الثنائي القومي للولايات المتحدة وجيبوتي لعام 2022 الجاري.



ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية الشراكة بين البلدين.