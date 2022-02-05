شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل السمنة تُضعف قدراتنا الذهنية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توصل الأطباء الكنديون والأوروبيون إلى استنتاج يفيد بأن زيادة الوزن تُضعف إلى حد كبير من عمل ذاكرة وعقل الإنسان، وذلك بغض النظر عن تأثير السمنة على عمل الأوعية الدموية في الدماغ.



وحسب موقع روسيا اليوم، فقد تم نشر نتائج الدراسة في مجلة JAMA Open Network.

وقال البروفيسور أناند: أظهرت دراساتنا أن زيادة الوزن مرتبطة بانخفاض الحدة العقلية والذاكرة، دون أن نأخذ في الاعتبار كيفية تأثيرها على عمل الأوعية الدماغية والتمثيل الغذائي.