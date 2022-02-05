شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.



وقال الناطق باسم التحالف تركي المالكي - في بيان، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - "إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، داعيا المواطنين اليمنيين إلى عدم استخدام الطرق المؤدية لمدينة حرض في محافظة حجة باعتبارها منطقة للعمليات.



جدير بالذكر أن الجيش اليمني كان قد سيطر أمس على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض في محافظة حجة؛ حيث تمكنت القوات من تطويق الميليشيات الحوثية في حرض بعد دحرها من معسكر المحصام، وأصبحت الميليشيات المتواجدة في المدينة محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها.



ومن جانبه، أعلن التحالف العربي أمس الأول الخميس تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة.. مشيرا إلى تدمير 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بمأرب وحجة.