ريان في طريق العودة من قاع البئر.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول فريق إنقاذ الطفل المغربي ريان، فجر اليوم السبت، أن المرحلة الأخيرة من خروجه قاربت على الانتهاء.



ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل ريان، إن المرحلة الثانية من عملية الحفر شارفت على نهايتها، وأن الأمل الكبير بأن تحمل الساعات القادمة البشرى السارة.

وأضاف قائلا: "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل"، مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظار للحظة إخراج الطفل من الحفرة.

يأتي ذلك فيما، قال مصدر محلي مغربي إن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى ريان.

وكشف أن فرق إنقاذ الطفل تمكنت من حفر 3 أمتار بشكل يدوي.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد توقعت في وقت سابق أن الوصول إلى الطفل ريان لإنقاذه، لن يتم قبل 7 ساعات على الرغم من التقدم الكبير في عمليات الحفر.

ونقل موقع هسبريس المغربي عن مصادر لم يسمها قولها، إنه بالنظر إلى المسافة الصغيرة وهي خمسة أمتار، بوحود مشاكل في الربط ومخاوف من وقوع شقوق صخرية وانجراف التربة مما يؤخر عملية الوصول.