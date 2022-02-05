شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرسوم رئاسى بالجريدة الرسمية، إن تونس ستصدر اكتتابا عاما لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.

وتأمل تونس التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.

وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو الماضى، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.