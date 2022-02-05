شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية:عملية إنقاذ الطفل ريان معقدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات المغربية، أن عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر معقدة، في وقت تتواصل أعمال الحفر.

وأوضحت أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد مدة زمنية لإخراج الطفل، الذي تجاوز وجوده في البئر 4 أيام متواصلة، حسب “العربية”.

وأضافت أنه تم الاستعانة بخبراء حفر متخصصين في مثل هذا النوع من التربة الرخوة، وأن محاولات الحفر مستمرة في تربة رملية ناعمة قد تسبب خطرًا على حياة الجميع.

وأكدت أن الطفل ريان لا يزال حيًا، كما كانت تحدثت من قبل عن أنه تناول بعض الطعام وقليلا من الماء الذي أدخل له في البئر.

وسقط الطفل ريان في البئر يوم الثلاثاء في البئر التي يمتلكها والده ويبلغ عمقها 62 مترا، فيما علق الطفل عند عمق 32 من البئر، وسط حالة ترقب كبيرة عمت الشارع المغربي والعربي الذي يتابع عملية إنقاذ ريان.