شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عمليات إنقاذ الطفل ريان: انتظروا فرجًا قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عبد الهادي الثمراني، مسؤول بخلية اليقظة والتتبع عن الطفل ريان، أن عملية الإنقاذ دخلت إلى المرحلة الثانية وانتظروا فرجًا قريبًا.

وأوضح الثمراني، أن المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ بدأت، وهي تتمثل في إحداث ثقب نحو ريان، حسب “العين”.

وأكد أنه جاري الوصول إلى الطفل الموجود في قاع الثقب المائي المهجور، وأنه تم عمل ثقب نحو ريان عمقه خمسة أمتار ونصف.

وأعرب الثمراني عن تخوفه من حدوث عملية انهيار واردة بسبب هشاشة التربة، مؤكدً وجود طاقم طبي متخصص بينهم طبيب إنعاش.

وكشف عضو الفريق المسؤول عن عمليات الحفر، أن المتر الأخير يفصل فرق الإنقاذ عن الطفل المغربي ريان.

وأضاف أنه قد يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد قليل، وقد تم إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف.

وأوضحت أن وزارة الصحة وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، وأنه تم تجهيز طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه.