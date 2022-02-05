شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المغربية: الإسعافات جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت السلطات المغربية، أنه تم تجهيز سيارة الإسعاف لتقديم الخدمات الصحية للطفل المغربي ريان فور إنقاذه.

وأوضحت أن وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة متابعة الموقف لحظة بلحظة، وأنها قامت بتجهيز سيارات الإسعاف، لتقديم الخدمات الصحية لعلاج الطفل ريان فور إنقاذه.

كما تم تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وأطقم طبية متخصصة في الإنعاش تابعة لوزارة الصحة بعين المكان من أجل القيام بالتدخلات الطبية الضرورية بعين المكان قبل نقل ريان إلى المستشفى.

وقبل قليل كشف المسؤول عن عمليات الحفر، أن المتر الأخير يفصل فرق الإنقاذ عن الطفل المغربي ريان.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، أنه قد يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد ساعة، وقد تم إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف.

وأضافت أنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مؤكدة ان فرق الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل، ولا زالت عمليات الحفر اليدوي مستمرة.

وسقط الطفل ريان، 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في بئر مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية المستمرة حتى اللحظة.