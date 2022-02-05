شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على أجزاء من العاصمة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح الفيديو المتداول، كميات الأمطار التي تساقطت وغطت الشوارع والميادين، وسط فرح الأهالي والسكان الذين استقبلوها بالفرح والسرور داعين الله تعالى أن يجعلها صيبًا ناقعًا.

يأتي هذا في الوقت الذي، شهدت فيه أكثر من منطقة بالمملكة اليوم، تساقط الأمطار بغزارة منها القريات والباحة و حفر العتش.

وتفاعل المغردون مع السيول الجارية والأمطار، بحالة من الفرحة معربين عن أملهم أن تكون فاتحة خير، وأن يجعلها الله تعالى في صالح البلاد والعباد.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.