شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. استجابة للتهديد وحماية للمدنيين من الهجمات بدء عمليه عسكريه لأهداف عسكرية مشروعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت قوات تحال دعم الشرعية باليمن عن بدء تنفيذ عمليه عسكريه لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات، وقد جاءت العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وقبل ساعات أعلن التحالف 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة دمر خلالها 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا في الساعات الـ 24 الماضية.
في الوقت نفسه كشف الجيش اليمني، أنه حقق تقدماً ملحوظاً اليوم الجمعة في محافظة حجة، حيث سيطر على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض.
وأكد أن قواته تمكنت من تطويق الميليشيات الحوثية في حرض بعد دحرها من معسكر المحصام، مؤكداً أن الميليشيات المتواجدة في المدينة أصبحت محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها، مشيرًا إلى أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
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