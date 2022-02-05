شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحيل 3 أشخاص للقضاء لتشكيل عصابة لتهريب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، إحالة 3 أشخاص إلى القضاء المختص لتشكيل عصابة لتهريب المخدرات من لبنان إلى الخارج.

وأضاف الجيش، فى بيان له، أن مديرية المخابرات أحالت مواطنين اثنين وسوريًا للقضاء المختص؛ لتشكيلهم عصابة لتهريب المخدرات، حيث نفذوا عدة عمليات تهريب للمخدرات منها عملية إلى ألمانيا، وأخرى إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن شحنات المخدرات تم تجهيزها فى دولة مجاورة.

وأوضح الجيش اللبناني، أن التشكيل العصابى نفذ عملية تهريب إلى كل من سلوفاكيا وجيبوتي، والتى تم تنفيذها عبر إخفاء المخدرات فى آلات لتصنيع الحلوى وآلة لتنظيف السجاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن الجيش اللبنانى، أن وحدات من قواته ستقوم بتدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) فى ميدانى رماية الناقورة وإبل السقى جنوبى لبنان .