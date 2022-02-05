شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني”: انخفاض جديد بالحرارة وموجة برد تستمر 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حدوث انخفاض جديد في الحرارة يتزامن مع موجة برد متوسطة القوة تستمر لمدة 4 أيام.
وأوضح الحصيني، أن الأجواء ستكون باردة إلى باردة جداً فجراً معتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية، كما تميل للبرودة على مكة المكرمة فجراً.
وشهدت منطقة الرياض، مساء أمس الجمعة، هطول أمطار غزيرة غمرت الطرق والشوارع بالمياه.
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