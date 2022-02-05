شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان للسيول جنوب محافظة مرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول بمحافظة مرات شمال الرياض.

وأوضح الفيديو المتداول، السيول وهي تجري مغطية الوديان والشعاب وسط أجواء شديدة البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

يأتي هذا في الوقت الذي، شهدت فيه أكثر من منطقة تساقط الأمطار بغزارة منها القريات والباحة و حفر العتش.

وتفاعل المغردون مع السيول الجارية والأمطار، بحالة من الفرحة معربين عن املهم أن تكون فاتحة خير، وأن يجعلها الله تعالى في صالح البلاد والعباد.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.