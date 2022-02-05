شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاستمرار محاولات انقاذ ريان في أجواء باردة وظلام الليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مقطع فيديو منتشر يظهر جهود فرق الإنقاذ التي تعمل في أجواء باردة وظلام الليل. وسط ترقب العالم وتعاطفه مع حادثة الطفل ريان.

كانت وسائل إعلام مغربية، قد أفادت أن السلطات المحلية في مركز سبت تمورت تسابق الزمن للوصول إلى الطفل ريان، وتستمرعمليات الحفر الأفقية للوصول إلى الطفل، في أجواء باردة وسط ظلام الليل.

فيما كشفت وسائل إعلام مغاربية عن قيام السلطات هناك باستخدام المياه في عمليات الحفر، وأنه جرى استقدام خزان ماء للاستعانة به في عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان.

فيما تم الدفع بمزيد من عناصر الإنقاذ ودخلوهم إلى النفق حيث تجري عملية الإنقاذ.

وفي وقت سابق نقل عن الخبراء القائمين على الحفر، أنه لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

كانت عملية الحفر قد توقفت بسبب اعتراض شق صخري عطل خطة فريق الإنقاذ، فلجأت فرق الإنقاذ للحفر اليدوي.