شكرا لقرائتكم خبر عن “تويتر” يختبر إضافة ميزة جديدة طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات “تويتر”، أنه بصدد توسيع اختباره لزر “التصويت لأسفل”، ليشمل نوعية معينة مختارة من ‏المستخدمين.‏

وأوضحت أن المزيد من المستخدمين يمتلك على نسخة الموقع على الإنترنت، وقريبا على نسخ هواتف “آيفون” و”أندرويد”، خيار استخدام تصويت الرد المعارض.

وأضافت أنها تلقت ردود فعل إيجابية، من تجاربها الأولية لزر التصويت السلبي المعارض، والتي أجرتها من قبل، وأنه سيكون مرئيا للجمهور، وستكون تصويتات المستخدمين المعارضة مرئية لهم فقط.

وأشارت الشركة إلى أن التصويت السلبي أصبح الطريقة الأكثر استخداما للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الذي لا يريدون رؤيته.

وأكدت أن زر التصويت لأسفل وأكدت أن موقع “تويتر” يختبر إضافة ميزة جديدة لمستخدميه، وهي إمكانية كتابة المقالات الطويلة.