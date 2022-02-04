شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من إمارة مكة بشأن الصورة المتداولة عن إشعار سكان “ثريبان” تمهيدًا للإزالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة الصورة المتداوَلة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى بدء إشعار سكان “ثريبان” بمحافظة العرضيات تمهيدًا لإزالة عدد من العقارات.

وأكدت إمارة مكة أن الصورة المتداوَلة مفبركة وغير صحيحة، ولم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة تشير إلى بدء إشعار سكان “ثريبان” بمحافظة العرضيات تمهيدًا لإزالة عدد من العقارات، الأمر الذي أثار التساؤل بين النشطاء، وهو ما نفته إمارة منطقة مكة عبر حسابها بتوتير.