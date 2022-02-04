شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدفع بـ 16 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية للشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن 16 شاحنة إغاثية مقدمة للشعب اليمني الشقيق، عبرت منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير.

وأوضح أن الشاحنات تحمل على متنها 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية فضلا عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغرامًا متوجهة لمحافظات عدن، ومأرب، والمهرة، والضالع، وتعز، ومحافظة شبوة.

وأكد أن هذه المساعدات تأتي ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

في الوقت نفسه افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أربع مدارس بعد استكمال إعادة تأهيلها وتوسعتها بفصول دراسية إضافية مع ملحقاتها الإدارية والخدمية، وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، أن إعادة تأهيل المدارس من شأنه استيعاب أكبر عدد من الطلاب والدفع بعملية التعليم قدما ، مثمنا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع التعليمي في اليمن.

وعمل المركز على تمويل مشروع دعم استمرارية الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح الذي يشمل إعادة تأهيل المدارس وتوسيعها عبر منظمة الهجرة الدولية شمل 15 مدرسة في محافظات عدن ولحج وحضرموت، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

ويهدف المركز من خلال جهوده الداعمة للتعليم في اليمن المتأثر جراء الأزمة الإنسانية، إلى زيادة السعة الطلابية للمجتمع المحلي وكذلك استيعاب الطلاب النازحين في المحافظات اليمنية المستهدفة ضمن مشروع دعم الخدمات التعليمية.