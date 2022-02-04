شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تدشين حساب “يوم التأسيس” على “تويتر” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دَشن اليوم الجمعة، الحساب الرسمي لـ”بوم التأسيس” على موقع “تويتر” [email protected] وأُعلن اليوم، إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار “يوم بدينا” والتي تحمل معاني جوهرية تاريخية مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.

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