شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على حفر العتش شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة على منطقة حفر العتش شمال الرياض.

وأوضح الفيديو المتداول، كميات الأمطار التي تساقطت على المنطقة اليوم، وغطت الشوارع والطرقات وسط جو شتوي وانخفاض في درجات الحرارة.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة مناطق، ضبابًا كثيفًا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر، وتوخِّي السلامة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة على بعض المناطق.