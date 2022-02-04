شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الإعلامى فى إقليم "قلقيلية" مراد شتيوى قوله، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرًا، واعتقلت الشابين قصى عدنان جمعة (27 عامًا) وموسى عبد اللطيف القدومى (21 عامًا).