شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البَرَد على عدد من محافظات الرياض.. وتنبيهات من “الأرصاد” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة الرياض، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البَرَد .

وقد شملت الأمطار حوطة سدير، وجلاجل، والمجمعة، وتمير، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل هطول الأمطار.

وأظهرت نشرة الطقس سلسلة من السحب الرعدية شمال الرياض.

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية.

كما أصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على الحريق والخرج وحوطة بني تميم يصاحبه نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل وسماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك “جبل اللوز-علقان”, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.