شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن امتهنا سرقة الكيابل النحاسية في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على شخصين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات تزن 200 كيلو جرام. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الفرق الأمنية ألقت القبض علـى المتهمين بسرقة الكيابل وهم مواطنين. وأكد المتحدث الإعلامي أنه تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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