شكرا لقرائتكم خبر عن عملية إنقاذ “ريان” تعيد للأذهان حادث مشابه بوادي الدواسر قبل أكثر من عامين.. شاهد ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعادت أزمة سقوط الطفل المغربي ريان، في بئر مائي، للأذهان واقعة إنقاذ شخص سقط في بئر بمحافظة وادي الدواسر في شهر أكتوبر من عام 2019.

حيث تمكن الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض، حينها من إنقاذ شخص سقط في بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.

وأوضح الدفاع المدني أن الشخص كان محتجزاً في عمق 210 أمتار، وقد تم إخراجه من البئر، وهو بصحة جيدة.

من جهة أخرى، تتواصل جهود عمليات الإنقاذ، لانتشال الطفل ريان، حيث دخل 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر منذ عصر الثلاثاء الماضي.

وبحسب قناة العربية، فإن الحماية المدنية ستفتح حفرة أفقية في الحفرة الموازية لموقع الطفل المغربى ريان.

من جانبه، أفاد مراسل “العربية”، أن الطفل ريان لا يزال يتحرك داخل البئر ولكن حركته ضعيفة، مشيراً إلى أن والد ريان أكد أن ابنه شرب بعض الماء وتناول قليلاً من الطعام أمس.