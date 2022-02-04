شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَد على تمير شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق بردية على تمير شمال مدينة الرياض.

كما أظهرت المقاطع المصورة هطول الأمطار الغزيرة، وسط تساقط البرد، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها العباد والبلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل وسماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك “جبل اللوز-علقان”, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.