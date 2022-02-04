شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتا» تخيب آمال المستثمرين.. تفاصيل خسائر أول موقع الخليج 365 اجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

سجلت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستقرام، تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.

وفقدت فيسبوك حوالي مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر).

وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» حققت أرباحا صافيةً بـ10.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 8 % عن الفترة عينها من العام السابق.

وخيبت الشركة آمال المستثمرين، إذ هبط اسمها أكثر من 22 % خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الأربعاء.

«ميتا» من جانبها، حاولت التبرير أنها تواجه صعوبة في جذب المستخدمين بسبب المنافسة،وكانت الشركة حذرت من أن القواعد المفروضة من شركة «آبل» العام الماضي حول الإعلانات الموجهة قد تحمل عواقب سلبية على نتائجها المالية خلال الربع الرابع.

وتواجه «ميتا» عدداً من التحقيقات والشكاوى حول استغلال مركزها المهيمن، وتدهورت سمعتها أكثر في الخريف بعد تسريب وثائق داخلية أظهرت أن الشركة «تضع الربح قبل سلامة المستخدمين».

وخسر زاكربرغ 29 مليار دولار من صافي ثروته، الخميس، مع تسجيل سجل سهم ميتا انخفاضا قياسيا في يوم واحد، وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها إلى 85 مليار دولار.

‭‭ ‬‬ويعد انخفاض ثروته في يوم واحد من بين أكبر الانخفاضات على الإطلاق، وبعد محو 29 مليار دولار من ثروته، احتل زاكربرغ المركز الثاني عشر في قائمة فوربس للمليارديرات، خلف قطبي الأعمال الهنديين موكيش أمباني وجوتام أداني.