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التحالف العربي: بدء عملية تطهير مدينة "حرض" اليمنية من آلاف الألغام الحوثية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بدء عملية تطهير مدينة حرض بمحافظة "حجة" من آلاف الألغام الحوثية.

 

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة الإخبارية - "إن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية، مطالبًا المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم".

 

وأشار التحالف إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

 

وبدأت فجر اليوم، عملية ألوية اليمن السعيد من عدة محاور للتقدم في الساحل، وتراجع عناصر ميليشيا الحوثي أمام تقدم الألوية في حرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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