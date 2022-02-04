شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إساءته للمملكة.. مستشفى خاص يُعلن إنهاء خدمات طبيب عربي وترحيله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، إنهاء خدمات طبيب عربي من المتعاقدين معه وترحيله لبلده.

وأوضح المستشفى في بيان له، أنه تم إنهاء خدمات الطبيب بعد تداول إساءات له عبر حسابه الشخصي تضمنت عبارات مسيئة ضد الوطن والمواطنين.

وأضاف أنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص أحد المتعاقدين المنضمين حديثًا، والذي صدرت منه عبارات مسيئة للوطن عبر حسابه الشخصي، فقد قرر إنهاء خدمات المذكور، وأنه جاري الانتهاء من إجراءات ترحيله إلى بلاده.