شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد النبوي يكشف وديعة الله لدى عباده وكيفية المحافظة عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خطيب المسجد النبوي، الشيخ أحمد بن طالب، أن الله استودع عباده حواسهم واستأمنهم على أسماعهم وأبصارهم.

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أن الله كرم عباده بالنسبة للآدمية وفطرهم على الحنيفية وأنزل عليكم لباس وقاية الأجساد ولباس الهدى والتقى والرشاد وذكرهم فتنة الشيطان للأبوين ليظهر لكم عداوته وخبث طويته وما تورثه طاعته من الذلة والهوان وليجلي مراده من الخليقة من ظهور السوءات وكشف العورات حتى تألفها الطباع فلا يقنع أهلها بفعلها فحسب بل بالدعوة إليها والكذب على الله في تزيينها.

وأضاف أن – الله تعالى – استودع عباده حواسهم واستأمنهم على أسماعهم وأبصارهم وما ينفعل لها منهم وأودع صدورهم قلوباً هي محل نظر ربهم فيهم، وإنما ينقش في قلب العبد ما يرى وما يسمع بل وما يذوق وما يمس، وعليه أن ينظر أي قلب يستقبل به نظر ربه وأن يحتكم إلى ما يسبق إليه عفو خاطره ويبادر إليه غفلة جوارحه ويدندن به سهو لسانه فإنه حشو قلبه ومرآة باطنه .

وأكد أنه لا أكرم على الله من أهل الإيمان ولا أكرم منهم عليه وأقرب إليه من أنبيائه ورسله فسلم ذواتهم فكملها وأسماءهم فجملها وجعل سبحانه السلام عليهم لهم شعاراً بين تسبيحه وتحميده ، قال تعالى: “سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”.