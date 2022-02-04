شكرا لقرائتكم خبر عن كانت متجهة للدمام.. طائرة تعود لمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

اضطر قائد طائرة تابعة لشركة “طيران ناس” العودة بطائرته إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد 25 دقيقة على إقلاعها وذلك لإنقاذ حياة راكب.

وفي تقرير نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي، وذكر فيه: “عادت طائرة إحدى الشركات الخاصة المتجهة من مطار القاهرة إلى الدمام للعودة مرة أخري للمطار بعد 25 دقيقة من إقلاعها لإنقاذ حياة راكب أصيب بأزمة مرضية مفاجئة”.

وأضاف التقرير أن الراكب تم نقله إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين عن موعده الأصلي.