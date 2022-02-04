شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام يوضح أهم ما يدعو به الإنسان لنفسه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، أن الدعاء هو أصل العبادة وأن أهم ما يحرص عليه العبد هو الدعاء.

وأكد خلال خطبة الجمعة، أن أهم ما يدعو به الإنسان لنفسه، هو دفع الهموم وجلب المسرات والخيرات.

وأضاف أن من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يدعو به الإنسان لنفسه ولغيره هو جلب المسرات والخيرات، ودفع الغموم الهموم.

وأشارإلى أن الهموم كم ضيفت من صدور وكدرت من سرور، لا يهنأ صاحبها بنوم ولا شراب ولا طعام، فساعاتها أيام وأيامها شهور، تشارك المريض في سريره وتزاحم الغني في قصره، والفقير في بؤسه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي الإنسان همه ووتزيح عنه غمه.