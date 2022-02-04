شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأمير ⁧‫تركي بن طلال‬⁩ ينهي خلاف الـ40 عامًا بين إحدى الأسر في ⁧‫بلقرن‬⁩ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أنهى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أقدم الخلافات بين إحدى الأسر في محافظة بلقرن، والذي امتد على مدار 40 عاما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجلسة الصلح التي حضرها أمير المنطقة؛ حيث قام أحد الطرفين بتقبيل رأس الطرف الآخر، قائلا إن هذه القبلة لم تحدث على مدى 40 عاما، وأن تلك المشكلة شغلت المحاكم والناس؛ لكن الأمير تركي أنهاها اليوم.

وأكد أن الخلاف كان بسبب الفتن والشيطان، وفي النهاية قبل الرجل خاله (أخو والدته) الذي كان ينازعهما الشقاق والخلاف.