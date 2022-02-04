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الإعلام الأمنى العراقى: مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 وكرا خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 مضافة (وكر)، حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الجمعة - أن حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 27 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري؛ شملت مقتل 5 إرهابيين وتدمير 18 مضافة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي.


وأضافت أن القوات العراقية تمكنت خلال العمليات الأمنية من تنفيذ أوامر قبض بحق 54 إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/ إرهاب من القانون العراقي، فضلا عن ضبط 14 عبوة ناسفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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