شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحذر من خطورة أجهزة AirTag الصغيرة على الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي من خطورة أجهزة AirTag الصغيرة على خصوصية المستخدمين. وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن اجهزة AirTag الصغيرة هي تقنية جديدة تأتي بفوائد جديدة ومخاطر جديدة ومختلفة بطبيعة الحال”. وأضاف ياسر الرحيلي “مخاطر أجهزة AirTag الصغيرة على الخصوصية جديدة على الناس وتحتاج لوعي ومعرفة مختلفة”.

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