شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تأخر تحديث الحالة في «توكلنا» فما الحل؟.. التطبيق يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يشكو العديد من مستخدمي تطبيق “توكلنا” من تأخر تحديث الحالة على التطبيق، مشيرين أنه يأخذ وقتًا طويلًا وهو ما يمكن أن يتسبب في أزمة للعديد من الأشخاص، في قضاء مصالحهم عبر السفر وغيره.

وفي آخر شكوى قبل قليل، قال مواطن موجهًا شكواه لـ”توكلنا”، إنه من الملاحظ والمستغرب أن تحديث الحالة في توكلنا يستغرق وقتا طويلا يضر بمصالح الجميع.

وتابع :” في حالة الإصابة تم تحديث الحالة إلى مصاب بعد أكثر من 18 ساعة من ظهور النتيجة وفي حالة التعافي لم تتحدث الحالة أيضا”، مضيفًا :” جهودكم مشكورة، لكن التحديث مهم”.

ورد “توكلنا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول:” يتم تحويل الحالة من مصاب الى الحالة السابقة بعد ثبوت التعافي من قبل وزارة الصحة، للاستفسارات الأخرى يرجى التواصل مع وزارة الصحة ٩٣٧”.

فيما رد حساب وزارة الصحة عليه، قائلًا: “تأكد أن أي بلاغ وأي ملاحظة هي في محل اهتمامنا بمركز ( 937 ) فضلاً التواصل عبر الرسائل الخاصة”.