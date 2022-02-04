شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أجاب الكاتب عبدالمحسن الماضي على سؤال هل تخاف على الأبناء؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل الكاتب الكبير عبدلله بن عبدالمحسن الماضي وكيل وزارة الداخلية سابقا، على تساؤل بشأن خوفه على الأبناء ومن المستقبل.

وقال الماضي، خلال حلقة برنامج “وينك”، على قناة “روتانا خليجية”: “ايش دراك.. وكيف تأمن للمستقبل وأن ترى الآن أحوال البلاد في العراق واليمن وسوريا وأفغانستان وتونس وغيرها.. “.

وأضاف قديما كان الخبز في العراق يعطى البعاريني، انظر إليها الآن، الآن في نجد الخبز يعطى البعاريني”.

وأضاف نحن في الجزيرة والخليج والمملكة ، هناك غيرة علينا من بعض الدول، وهناك الغيرة والحسد.. وهذا حدث بين أبناء آدم قابيل وهابيل أحدهم قتل الآخر.. ونحن الآن مهددون بخطر ليس بسيطاً”.