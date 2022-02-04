شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة النظر في استراتيجية «التأمينات الاجتماعية» أمام خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رفع مجلس الشورى، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قراراته التي تضمنت مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد. وتضمنت القرارات توفير حدّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق ذلك. وشدد المجلس- حسب صحيفة الرياض- على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة النظر في استراتيجية «التأمينات الاجتماعية» أمام خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.