شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 5 خطوات لتغيير رقم الآيبان للمستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات تغيير رقم الآيبان للمستفيد حتى لا يتأثر الدعم المستحق بسبب مشاكل الآيبان ورقم الحساب البنكي.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات تغيير رقم الآيبان.

وأضاف البرنامج أنه يمكن تغيير رقم الآيبان بسهولة من خلال الخطوات التالية:

1- التوجه إلى الصفحة الرئيسية

2- تسجيل دخول

3- الدخول إلى القائمة الرئيسية

4- الدخول على بيانات المستفيد

5- اختيار تغيير رقم الجوال

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أن العلاوة السنوية تتم إضافتها إلى الراتب المسجل مسبقاً بالبرنامج.

جاء ذلك ردًا على عدد من الاستفسارات حول هذا الشأن، حيث أوضح البرنامج أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في البرنامج.

وأكد البرنامج أن المصادر المستثناة من الاحتساب منها المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، وكذلك المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث، وأيضًا الصدقات.