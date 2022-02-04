شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تعزيزات من الدرك الملكي المغربي تصل إلى موقع البئر العالق به الطفل "ريان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت تعزيزات من الدرك الملكي المغربي إلى موقع البئر العالق به الطفل "ريان"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما قال مسؤول محلي في شفشاون : نتوقع الوصول إلى الطفل "ريان" خلال ساعتين.

وذكرت قناة العربية، عبر مرسالها، أنه تتبقى 3 أمتار فقط للوصول للطفل المغربي "ريان" العالق بالبئر ، فيما قال مسؤول محلي في شفشاون : نحن في المرحلة الأخيرة من عملية إنقاذ الطفل "ريان"، موضحا أن الأطقم الطبية جاهزة حال إنقاذ الطفل ريان من البئر العالق بها.

وتابع مسؤول محلي في شفشاون: 4 أمتار تفصلنا عن موقع الطفل "ريان" ، لافتا إلى أن عمليات حفر البئر الموازية لـ"ريان" تتم على عمق 32 مترا، ولفت مسؤول محلي في شفشاون إلى أن 6 جرافات تواصل العمل في محاولة لإنقاذ الطفل "ريان".

وفى وقت سابق، قال بعض خبراء الجيولوجيا فى المغرب إن هناك قلق من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر لإنقاذ الطفل "ريان"، حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية، مؤكدة أن عمليات الحفر لإنقاذ الطفل المغربى "ريان" اقتربت من مرحلة خطيرة.

يذكر أن المغرب أعلنت عن أن عملية الحفر لإنقاذ الطفل "ريان" ما زالت مستمر، وفى وقت سابق أكد مصدر مغربي مسئول، أن الوصول إلى الطفل ريان يتطلب ما يقارب 4 ساعات من الحفر المتواصل، مبرزا أن تعزيزات تقنية ستصل إلى مركز تموروت بإقليم الشاون.