شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن تنفيذ تدريبات مشتركة مع قوات اليونيفيل لـ3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، أن وحدات من قواته ستقوم بتدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) فى ميدانى رماية الناقورة وإبل السقى جنوبى لبنان أيام السابع والثامن والعاشر من الشهر الجارى من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين خلال الأيام الثلاثة.